عدن (الاتحاد) أكدت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي أن معركة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية والقتالية الرامية لدحر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وإنهاء خطرها على اليمن. وأشار مدير الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية أحمد غيلان إلى أن لقاءات مكثفة جرى عقدها خلال الأيام الماضية بين المقاومة الوطنية وشيوخ وأعيان وقيادات محلية في المناطق المحررة بالساحل الغربي بهدف تنسيق الجهود من أجل تطبيع الحياة، موضحاً أن معركة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة لا تقل أهمية عن معركة دحر العصابات الحوثية. وأكد غيلان أن «الأهالي عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وهذا مثل انتصاراً حقيقياً إلى جانب الانتصارات الميدانية ضد ميليشيات الحوثي التي جاءت لقتل الحياة وتدمير الوطن وأهلكت الحرث والنسل وهو ما مثل تحديا لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق المحررة على امتداد الساحل الغربي وصولا إلى الحديدة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المقاومة الوطنية»: عودة الأهالي لحياتهم الطبيعية الانتصار الأهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.