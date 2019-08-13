الميليشيات تستحدث 7 منافذ جمركية لفرض الجبايات

عدن (الاتحاد) تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استحداث العديد من المنافذ الجمركية في محافظات خاضعة لسيطرتهم بهدف فرض جبايات وإتاوات على المارين عبر تلك المنافذ خصوصاً القادمين من المحافظات المحررة.

وبحسب مصادر يمنية، فإن الميليشيات الانقلابية باتت تدير 7 منافذ جمركية على مداخل محافظات قابعة تحت سيطرتهم من أجل فرض رسوم مالية كبيرة على البضائع والشاحنات والسيارات المارة من تلك المنافذ، لافتاً إلى أن تلك المنافذ تدر شهرياً مليارات الريالات لصالح الميلشيات التي تقوم بنهبها والاستحواذ عليها لتأسيس إمبراطورية مالية كبرى لتمويل حربها العبثية وتضخيم أرصدة قياداتها ومشرفيها.

وأشارت المصادر إلى أن المنافذ الجمركية الحوثية تم استحداثها في محافظات البيضاء وإب وعمران وذمار والحديدة والجوف وصنعاء حيث يتم التعرض للشاحنات وإرغام التجار على دفع رسوم جمركية إضافية بالرغم من دفعها في المنافذ اليمنية الرسمية البرية والبحرية، موضحة أن اعتداءات كبيرة تتعرض لها الشاحنات المارة من تلك المنافذ عقب رفضها دفع المبالغ المالية.

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