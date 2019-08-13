تونس: رفض 66 طلب ترشح في انتخابات الرئاسة

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رفض أكثر من 66 مطلب ترشح في انتخابات الرئاسة من مجموع 97 طلباً. وأكّد عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، أمس، في تصريح صحفي، أن رفض ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية الـ66، جاء بسبب عدم توافر الشروط فيهم، وأهمها عدم حصولهم على العدد الكافي من التزكيات، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية من يوم 2 سبتمبر القادم إلى يوم 13 من ذات الشهر.

وأضاف أن الهيئة ستعقد اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أنه تمّ تحديد يوم 17 سبتمبر القادم، كموعد للتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وأنه في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال الدورة الأولى، فإنّ مدة تولي الرئاسة المؤقتة ستكون 88 يوماً فقط، أي إلى غاية التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات.

إلى ذلك، أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أنه تم إيواء المهاجرين من ساحل العاج الذين كانوا يعتزمون القيام بهجرة غير نظامية، انطلاقاً من إحدى المناطق بجهة صفاقس، وسط شرقي البلاد، باتجاه أوروبا، بمبيتات معدة لاستقبال المهاجرين بكل من محافظات مدنين، بالجنوب الشرقي، وبن عروس جنوب العاصمة تونس، وصفاقس.