الاحتلال يقرر بناء جدار أمني ثان مع قطاع غزة

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة) كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن سعي جيش الاحتلال لإقامة جدار أمني جديد، لصد عمليات التسلل من قطاع غزة إلى المستوطنات. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إنه بموافقة رئيس وزراء الاحتلال ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، تقرر إنشاء الجدار لمنع التسلل من قطاع غزة، وذكرت أن الجدار سيكون بارتفاع 6 أمتار وعلى امتداد 9 كيلومترات.

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