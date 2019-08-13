روسيا تأمر بإخلاء منطقة «الانفجار النووي»

عواصم (وكالات) أوصت السلطات الروسية سكان قرية نيونوكسا في مدينة سيفيرودفينسك بمغادرتها بعد أيام من انفجار ذي طبيعة نووية، فيما نقلت مسعفين كانوا يعالجون ضحايا الانفجار إلى موسكو لفحصهم. وذكرت وكالة الأرصاد الروسية أن مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجاراً وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر. وليس هناك تفسير رسمي لسبب زيادة الإشعاع بعد وقوع الانفجار.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه يعلم «الكثير» عن الانفجار الغامض الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسية، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة تمتلك سلاحاً مشابهاً لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أميركي مرموق إلى نفيها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ «الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب «سكاي فال» قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة».

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