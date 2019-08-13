كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتعاش الدولار بعد مكالمة تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفزت الأسهم الأمريكية والأوروبية وارتفع الدولار وارتفعت أسعار السندات اليوم الثلاثاء بعد أن أجرى المسؤولون الأمريكيون والصينيون مكالمة هاتفية لمناقشة التعريفات وخططوا لإجراء مكالمة أخرى خلال أسبوعين لتخفيف المخاوف بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين حرب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في وقت لاحق إن إدارة ترامب ستؤخر فرض تعريفة بنسبة 10٪ على بعض المنتجات الصينية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، والتي كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن أسواق الأسهم والديون وأسواق العملات الأجنبية انعكست بشكل حاد بعد دقائق من فتح وول ستريت للتداول على خلفية أخبار من هونج كونج بشأن مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه مع المسؤولين الأمريكيين.

وقال البيان: "أن ليو تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مساء الثلاثاء".

وأضاف: "من الواضح أن الأخبار اليوم هي أخبار جيدة، وقال كانديس بانجسوند، مدير محفظة وخبير استراتيجي عالمي لتخصيص الأصول في فييرا كابيتال في مونتريال، أن الرغبة في المخاطرة قد تحسنت بشكل كبير.

وقال بانجسوند أن إعادة تسارع النمو العالمي يجب أن تؤتي ثمارها في وقت لاحق من هذا العام حيث تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأخيرة كانت أفضل من حيث تتداول الأسواق.

وارتفع مؤشر S&P 500 القياسي أكثر من 1 ٪ وناسداك أكثر من 2 ٪ على الأخبار. كما ارتفعت بورصات الأسهم الرئيسية في أوروبا، وارتفع مؤشر Euro STOXX لأسهم منطقة اليورو بأكثر من 1٪.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنسبة 5٪ تقريبًا منذ أواخر يوليو بسبب المخاوف المتزايدة من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يضعف النمو العالمي ويتلاشى دون حل حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

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وكانت الأسواق منخفضة أيضًا، حيث وصل الذهب في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، حيث أدت الاضطرابات المستمرة في هونغ كونغ وهزيمة في البيزو الأرجنتيني إلى دفع المستثمرين الذين شعروا بالفعل بالقلق من الحرب التجارية إلى ملاذات مثل السبائك والسندات والين.

ويستفيد الين في لحظات من عدم اليقين الجيوسياسي وأثناء الركود الاقتصادي، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 1.29 ٪ ليصل إلى 106.65 ين لكل دولار.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستويات لها في الجلسة، بينما ارتفعت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا من أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وهبطت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 1632 لدفع عائدها إلى 1.6949٪.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 ٪ على الأخبار التجارية.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.6٪ إلى 1502.71 دولار.