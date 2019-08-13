كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلجيكا تعرض مقر سفارتها فى الولايات المتحدة للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت بلجيكا المبنى الذي يضم سفارتها في الولايات المتحدة للبيع ، بعد أن قال وزير الخارجية البلجيكي المنتهية ولايته ان العقار كبير جدًا ولا يتم إستخدامه بالكامل.

اتخذ ديدييه ريندرز ،والذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه الحالي كوزير للخارجية ،قرارً بنقل العمليات الدبلوماسية من العقار في عام 2016.

ووفقًا لصحيفة هيت لاتيست نيوز في ذلك الوقت ، أوضح رايندرز قراره بحقيقة أن المبنى الحالي ، الواقع بالقرب من سفارات دولية أخرى مثل فنلندا والصين ، كان كبيرًا جدًا ولا يستخدم بالكامل .

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وستشهد الصفقة إنتقال وفد بلجيكا الدبلوماسي في الولايات المتحدة إلى مبنيين سكنيين في أماكن غير معلنة في واشنطن العاصمة.

وحسب الصحيفة ، يبلغ السعر الحالي للمبنى 25 مليون دولار ، أو حوالي 22.3 مليون يورو.

وتفيد التقارير أن القرار أثار الغضب بين أروقة وزارة الخارجية ، حيث أثار البعض مخاوف من أن بيع المبنى سيضر صورة بلجيكا في الخارج ، بينما قال آخرون إن تكاليف صيانة الشقق أعلى بالفعل.