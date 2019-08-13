مياه معدنية وترحيب… شباب يستقبلون عمال النظافة بعد يوم شاق من العمل: “الشكر في حقهم لايكفي”-فيديو

وزع أمس الاثنين، عدد من شباب حي بئر شيفا بطنجة، مياه معدنية على عمال النظافة، عرفانا لهم لما قدموه من خدمات جليلة، يوم العيد.

واستقبل الشباب عمال النظافة بعبارات الشكر والامتنان، معتبرين أنهم قاموا بمجهودات جبارة من أجل تنظيف شوارع وأحياء عاصمة البوغاز من مخلفات أضاحي العيد.

وكشف يوسف الجباري، أحد المشاركين في هذه المبادرة لـ”اليوم24″ أنها جاءت بعدما تفاجؤوا في ساعات متأخرة من الليل بمداومة عمال النظافة على جمع النفايات وتنظيف الحاويات، وعلامات التعب بادية على وجوههم، ففكروا في توزيع قنينات الماء المعدنية عليهم.

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وأبرز الجباري، أن الشكر في حق عمال النظافة لا يكفي، خصوصا وأنهم بدل قضاء يوم العيد مع أسرهم، كانوا يقومون بكنس وغسل شوارع المدينة وتنظيفها، حرصا على راحة الساكنة.