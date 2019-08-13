في جو استثنائي، احتفل نزلاء سجن عين البرجة، أمس الاثنين، بعيد الأضحى في جو أسري لا تنقصه من تفاصيل العيد وسط لمة الأهل سوى الحرية.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن مدير المؤسسة السجنية، أشرف، بشكل شخصي على احتفالات عيد الأضحى، إذ تم ذبح أكباش العيد، وإحياء الطقوس وفقا للتقاليد المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، سمحت إدارة السجن، إسوة بباقي سجون المملكة، واستجابة لقرار المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، (سمحت) بإدخال القفة بشكل استثنائي بمناسبة عيد الأضحى.
كانت هذه تفاصيل خبر في جو استثنائي.. إدارة سجن عين البرجة تُحيي طقوس عيد الأضحى بين النزلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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