أزمة انقطاع الماء تربك احتفالات المغاربة بعيد الأضحى بعدد من المدن

أربك انقطاع الماء بعدد من المدن المغربية، احتفالات المغاربة بيوم عيد الأضحى، مما تسبب لهم في معاناة بالنظر للحاجة الملحة للماء في عملية الذبح أساسا.

سكان بعض أحياء بالعاصمة الاقتصادية، أعربوا عن تضايقهم من انقطاع الماء الصالح للشرب بدأ منذ ظهر أول أمس الأحد، دون أي إخبار من طرف السلطة المختصة، في الوقت الذي حاول فيه عدد من سكان الحي الاتصال بشركة توزيع الماء والكهرباء من أجل استجلاء سبب الانقطاع، وتلقوا وعودا بعودة صبيب المياه منصف ليلة أمس، غير أن الوعود لم تتحقق.

وفي اتصال “اليوم 24″، أمس الإثنين، بمصالح الشكايات بشركة “ليديك”، أكدت الشركة انقطاع الماء الصالح للشرب بحي بنجدية، مؤكدة أن الانقطاع في الحقيقة شمل كل المناطق المحيطة بالحي، ليتمد على مدى مساحة واسعة من العاصمة الاقتصادية.

وتقول الشركة، إنها اضطرت أول أمس لقطع المياه الصالحة للشرب من أجل التدخل لإصلاح عطل في الحي، مؤكدة أنها أرسلت صباح اليوم الإثنين، ثلاثة أطقم لمحاولة التدخل وإعادة الماء الصالح للشرب في المنطقة.

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واستيقظ سكان عدة أحياء بوجدة صباح أمس الإثنين، على انقطاع الماء، وذلك دون أي إخبار من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بحسب تصريحات الساكنة.

وعرفت أحياء سكنية بمدينتي وزان ودمنات، انقطاع الماء الصالح للشرب أيضا، وعبر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن استنكارهم، محملين المكتب الوطني للكهرباء والماء، مسؤولية انقطاع الماء.

نفس المعاناة كانت من نصيب ساكنة اقليم بولمان وخصوصا قرية انجيل ومدينة ميسو، حيث انقطع الماء صباح العيد بدون سابق انذار.

وعاشت ساكنة مجموعة من أحياء الداخلة، أزمة مشابهة أفسدت احتفالات الساكنة بالعيد، بعدما تسبب الانقطاع في إرتباك على مستوى غسل الذبيحة والتخلص من الأزبال.