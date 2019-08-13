"الشيوخ" الإيطالي يرفض سحب الثقة من الحكومة

رفض مجلس الشيوخ الإيطالي، الثلاثاء، دعوة الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني للتصويت العاجل بحجب الثقة عن الحكومة، وقرر بدلاً من ذلك أن يدلي رئيس الوزراء جوسيبي كونتي بكلمة أمام المجلس في 20 أغسطس/آب.



وطلب حزب "الرابطة" المعادي للهجرة، والذي يتزعمه سالفيني، إجراء ذلك التصويت بعد انسحابه من الائتلاف الحاكم، الأسبوع الماضي، إلا أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من شركاء عضو الائتلاف السابق حركة "الخمس نجوم" ومن المعارضة رفضوا ذلك الطلب.

Advertisements

وتم استدعاء مجلس الشيوخ في ذروة فصل العطل بعد أن فشل زعماء التجمعات السياسية في المجلس، أمس الإثنين، في الاتفاق على جدول زمني للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة طالب به سالفيني.

ودعا سالفيني الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات عاجلة بعد أن سحب حزبه من التحالف الذي يضم حركة "الخمس نجوم" المعادية للمؤسسات، ما أدخل البلاد في أزمة.

ورغم أن الحكومة لا تزال قائمة، دعا مجلس الشيوخ ليقرر ما إذا كان سيصوت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، المستقل الذي وافق عليها نائب رئيس الوزراء سالفيني وزعيم "الخمس نجوم" لويجي دي مايو العام الماضي.

وكان قرار مجلس الشيوخ متوقعا إذ تمتلك حركة "الخمس نجوم" و"الحزب الديموقراطي" المعارض ما يكفي من الأصوات لإفشال محاولة سالفيني للإطاحة بالحكومة، التي تشكلت قبل 14 شهراً.