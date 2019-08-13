ميركل عن إنقاذ المهاجرين: واجب إنساني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، عن سياستها المتعلقة بالهجرة خلال منتدى لقراء صحيفة "اوست زيه تسايتونج" في مدينة شترالزوند، ووصفت إنقاذ المهاجرين بأنه"واجب إنساني".



وأعربت ميركل عن تقبلها للجدل الذي دار حول هذه السياسة قائلة: "بالرغم من ذلك فأنا أقول دائماً إنه كان من الصواب أننا قدمنا المساعدة في حالة طوارئ إنسانية واستثنائية".

وأوضحت ميركل أن ألمانيا لا يمكنها أن تهتم فقط برفاهيتها بل إنها جزء من العالم "ولا يمكننا أن نفكر في أنفسنا وحسب".

ووصفت ميركل أعمال الإنقاذ البحري في عرض البحر المتوسط بأنها "واجب الإنسانية" وانتقدت في الوقت نفسه مهربي البضائع والأشخاص.

ونهاية العام الماضي، رفضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، دعوى رفعها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بشأن سياستها المتعلقة باللجوء والهجرة.