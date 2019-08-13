أمريكا: ترمب لم يقرر بعد الإعلان عن خطة السلام الفلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الرئيس دونالد ترمب لم يقرر بعد ما إذا كان سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل، وأعرب المبعوث عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

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وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»، قال جرينبلات «إن الولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير النظام في السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية». إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تجنب أي تعامل مع حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة.

وأوضح»لا نتطلع إلى تغيير نظام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو زعيم الفلسطينيين، ولهذا نأمل في أن يتمكن من الجلوس على الطاولة، ونأمل في تواصل مستمر أو إعادة الالتزامات في نهاية المطاف مع السلطة الفلسطينية».

ولم يعط جرينبلات أية مؤشرات حول فحوى الخطة السياسية، إلا أنه ذكر أن ترمب «سيقرر قريبا» ما إذا كان سيعلنها قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها- أو ما إذا كان سينتظر لحين تشكيل حكومة جديدة. ويشار إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين رئيس الأركان السابق بيني جانتس. وكانت انتخابات سابقة جرت في وقت سابق من العام الحالي وانتهت بتصدر نتنياهو، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي.