1000 سلة غذائية سعودية للمتضررين من سيول الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1000 سلة غذائية تزن 74 طنا، للمتضررين من كارثة السيول في مخيم الجشة، ومخيم بني جابر، وتجمعات المزارع، وحارة الدناكل، وحارة الجحير، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 1200 أسرة بواقع 7200 فرد، في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكارثة السيول في محافظة الحديدة.

وفي إطار مختلف، اختتم المركز أمس مشروع توزيع الأضاحي لعام 1440هـ في الجمهورية اللبنانية، حيث جرى توزيع 770 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية في مدينتي طرابلس والبقاع، ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.