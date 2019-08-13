مسام ينتزع 965 لغما خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من أغسطس 2019 من انتزاع 965 لغما، منها 15 لغما مضادة للأفراد و458 لغما مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة مع عبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 80951 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.