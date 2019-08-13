إيران تتحدى العالم وتزيد احتياطي اليورانيوم لـ 370 كلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في تحد سافر للقرارات الدولية وخرق للاتفاقية النووية الشاملة.. كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تركيز 4.5% وصلت إلى 370 كجم، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول «إنه تمت إضافة 70-60 كجم إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب؛ ليصل إلى نحو 370-360 كجم».

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ورفعت إيران خلال الأشهر الماضية مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كجم المتفق عليها. وتهدد إيران بمرحلة ثالثة من خفض الالتزامات في سبتمبر، حيث تعتزم زيادة نسبة التخصيب إلى 20% إذا ما لم تتحرك الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

على صعيد متصل، توقع مسؤول إيراني أن يتم قريبا الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ مطلع يوليو بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على سوريا. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن جليل إسلامي مساعد شؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية توقعه أن تستأنف الناقلة «جريس 1» الإبحار في المياه الدولية قريبا. وأوضح «بريطانيا ترغب بمعالجة هذا الموضوع، وعمليا تم تبادل مستندات رسمية وغير رسمية بهذا الشأن. ومن المؤمل مواصلة الناقلة التي ترفع العلم الإيراني أنشطتها مجددا في المدى القريب».

وكانت إيران ردت على احتجاز ناقلتها باحتجاز ناقلة تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.