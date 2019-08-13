الانتقادات تلاحق إيفانكا ترامب بعد تهنئة المسلمين بعيد الأضحى

تعرضت ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا لانتقاد شديد بعد أن غردت مهنئة المسلمين بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث ذكرها النقاد بسياسة والدها المعادية للمسلمين. وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن محاولة إيفانكا ترامب لتهنئة المسلمين من حول العالم بعيد الأضحى على وسائل التواصل الاجتماعي جاءت بنتائج عكسية، حيث سارع الديمقراطيون إلى انتقادها مع تذكيرها بخطاب والدها المعادي للمسلمين وحظر السفر المثير للجدل.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر": "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح"، وجاءت الردود مفاجئة، حيث علق أحد مستخدمي "تويتر" بسخرية، قائلا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر".

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