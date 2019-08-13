وزير البيئة: أطلب مساعدة القوى السياسية في ايجاد مواقع لاقامة مطامر صحية

أكد وزير البيئة فادي جريصاتي في حديث تلفزيوني أنه لا يملك حلولا سحرية لمعالجة أزمة النفايات، مشيرا الى ان "قراراتي غير شعبوية ولكن ليس لدي خيارات أخرى".
وطلب جريصاتي "مساعدة القوى السياسية في ايجاد مواقع لاقامة مطامر صحية"، مؤكدا انه "لم أشعر ان القوى السياسية واعية لحجم الأزمة ولم المس جدية كافية".
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