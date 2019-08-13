محمد نصرالله: للاسراع في وضع خطة اقتصادية لإنقاذ البلاد وإلا نحن أمام زيادة في العجز

أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​محمد نصرالله​ تعليقا على ترددات المصالحة التي حصلت في ​القصر الجمهوري​ أن "ما جرى في الأسبوع الأخير وما أعقبه من مصالحة، عكس أزمتين مترابطتين، الأزمة السياسية التي نتج عنها توقف عمل ​الحكومة​ والتئامها، بفعل حادثة قبر شمون ـ البساتين، والأزمة ​الاقتصاد​ية، وما نتج عنها من استتباعات وجمود بين ال​لبنان​يين".

وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية وفاعليات من ​البقاع​ الغربي و​راشيا​ في مكتبه في بلدة سحمر، اعتبر نصرالله أنه "على الرغم من الخير، الذي طفا على الساحة اللبنانية عقب الاجتماعين اللذين يصبان في إطار واحد، إعادة تسيير عجلة الانتظام في ​الحياة​ السياسية وانعكاساتها على الحياة السياسية في لبنان، فالخير فيما وقع".

ورأى أن "الاجتماعين اللذين حصلا في ​بعبدا​، في حضور أعلى أصحاب الشأن في لبنان، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس النواب​ تبيه بري ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، ووزير المال وحاكم ​مصرف لبنان​ ورئيس ​لجنة المال​ ورئيس لجنة المصارف، حيث شخصوا الواقع، متخذين سلسلة إجراءات، من شأنها أن تلجم أي خطر اقتصادي ممكن أن يدهم العملية النقدية اللبنانية، وتلاها الاجتماع السياسي الذي أدى إلى المصالحة والمصارحة، بين ​وليد جنبلاط​ و​طلال أرسلان​"، معتبرا أن ذلك "طوى صفحة الخلاف بينهما مما أدى إلى التئام الحكومة، فضلا عما ترك ذلك إيجابيات على الحالة النفسية في البلاد، سياسيا واقتصاديا وماليا".

وتمنى على الحكومة "الذهاب إلى مواجهة التحديات، وأهمها ثلاثة: السعي إلى تحقيق أرقام موازنة 2019 كما جاءت، ومنها تحقيق إيراد 19 ألف مليار ليرة لبنانية، لا أن تفشل في تحقيقه، مما ينعكس سلبا في عجز ​الموازنة​، وبالتالي تسقط الحكومة أمام تحدياتها، والتحدي الثاني أمام الحكومة، هو في البدء بإعداد موازنة 2020، والالتزام بالمواعيد الدستورية لتقديم الموازنة في تشرين المقبل، بحسب الأصول، إلى مجلس النواب، لإقرارها قبل شروق شمس 2020، حتى تنتظم الحياة السياسية والاقتصادية، وعمل الوزارات والإدارات، وإن كنا لا نتوقع إنجازات اقتصادية كبيرة، بحكم ضيق الوقت، لإعداد الموازنة والبدء في تنفيذ موازنة 2019، لتداخل عامل الوقت مع الشروع في موازنة 2020، أما التحدي الثالث والأكبر، فهو، أنه على الحكومة وضع رؤية استراتيجية للاقتصاد الوطني، يكون له انعكاسات مالية، بما يحمي النقد الوطني، ووضع لبنان على السكة الأولى في معالجة العجلة الاقتصادية الحادة، منذ عشرات السنين".

ولفت إلى أن "اللبنانيين رأوا حجم التدهور، الذي نتج عن حادثة قبرشمون ـ البساتين، وأهمها التدهور الاقتصادي، جراء المناكفات السياسية، فضلا عن تعطل الحكومة 40 يوما".

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وعن الموقف الأميركي وبيان ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​، حيال حادثة قبرشمون ـ البساتين، لفت نصر الله الى أنه "على الأميركيين أن يتركونا، وألا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية اللبنانية، فهذا التدخل استفز لبنان، وعلينا ألا نجعل لبنان ساحة لتدخل الآخرين والعبث فيه، فنحن قادرون على معالجة مشاكلنا الداخلية، وما حصل في بعبدا يؤشر على أننا قادرون على حل ذلك".

وأعرب عن قلقه من أن "تتأخر الحكومة في وضع رؤية وخطة اقتصادية لإنقاذ البلاد، لأننا سنكون أمام زيادة في ​العجز​ و​الدين العام​، خاصة وأننا أمام "سيدر"، التي ستتحول إلى ديون مضافة إلى الدين العام الحالي، على الرغم من أنها ستحرك العجلة الاقتصادية ولو قليلا"، لافتا إلى أن "نواب البقاع تقدموا بمشروع قانون إقامة نفق من ​شتورا​ حتى بيروت، فأقرته ​اللجان المشتركة​، واليوم مطلوب من الحكومة استعجال وضع الدراسات واستقدام العروض من الشركات وفق الـBOT "، معتبرا ان "هذا المشروع، سيجعل البقاعيين خاصة، واللبنانيين عامة، أمام فرصة شبكة أنفاق وقطارات، تغطي الساحة اللبنانية، لما لها من أثر ثوري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وينعكس إيجابا وازدهارا على ​القطاع الزراعي​ والصناعي والتجاري، ورفع أسعار ​العقارات​ والأراضي"، طالبا من الحكومة أن "تأخذ الموضوع بجدية كاملة، فالعبرة في التنفيذ، ومع تفاؤلي بالجدية، لكن يبقى ترجمة ذلك وفق الحداثة المطلوبة في خياراتنا، والعصرنة على المدى القادم، مع تطور النمو السكاني، ومعالجة المطبات في حينها إذا وجدت"، مضيفا: "نحن كنواب البقاع، كما بدأنا سنعمل على متابعة الملف حتى نهاياته السعيدة، وفكفكت العقد إذا ما وجدت".

وأسف لوجود " 52 قانونا صادرا عن مجلس النواب ونائما في الأدراج، ولم تصدر المراسيم التطبيقة لها لتذهب إلى التنفيذ".

وعن ملف ​نهر الليطاني​ ومعالجة تلوثه، أشار إلى أن "ملفه قديم ويجب الإسراع في استكماله"، منوها بـ"رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور ​سامي علوية​، الذي يعمل بشكل متقدم، متخذا خطوات غير مسبوقة في المعالجة"، مؤكدا "نحن معه، فالليطاني مشروع وطني بامتياز، و​التلوث​ يصيب لبنان بكامله، من هنا، المطلوب إعطاء ملف ​تلوث نهر الليطاني​ جدية أكبر وردع المخالفين، وصولا إلى المعالجة النهائية".