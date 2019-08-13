هيئة أبناء العرقوب: لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر

أكد رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا محمد حمدان على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر التي تتربص بلبنان والمنطقة، ولا سيما من قبل العدو الإسرائيلي".
وفي تصريح له خلال جولته على رأس وفد من الهيئة على عدد من المسؤولين والفاعليات في منطقة حاصبيا والعرقوب لفت حمدان إلى "ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة على لغة التشنج والتوتر"، داعيا "المسؤولين والحكومة إلى العمل لمعالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، وايلاء المنطقة الإهتمام اللازم انمائيا وخدماتيا، وأن يتم وضع قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في رأس اهتمامات الحكومة والمسؤولين في الدولة".
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