هيئة أبناء العرقوب: لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر

أكد رئيس ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ ​محمد حمدان​ على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر التي تتربص ب​لبنان​ والمنطقة، ولا سيما من قبل العدو الإسرائيلي".

وفي تصريح له خلال جولته على رأس وفد من الهيئة على عدد من المسؤولين والفاعليات في منطقة ​حاصبيا​ والعرقوب لفت حمدان إلى "ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة على لغة التشنج والتوتر"، داعيا "المسؤولين و​الحكومة​ إلى العمل لمعالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، وايلاء المنطقة الإهتمام اللازم انمائيا وخدماتيا، وأن يتم وضع قضية تحرير مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​، في رأس اهتمامات الحكومة والمسؤولين في ​الدولة​".