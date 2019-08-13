النشرة: 6 جرحى نتيجة حادث سير على الكورنيش البحري لمدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "سقوط 6 جرحى نتيجة ​حادث سير​ على الكورنيش البحري ل​مدينة صيدا​ بين ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع BMW X5 سوداء اللون وسيارة ​تويوتا​ نبيذية اللون"، موضحاً أنه "حضر على الفور عناصر ​فوج الانقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعملوا على نقل كل من عائشة ش. 24 عاماً، وخالد ش. 5 أعوام، وعبد الكريم ش. عامان ونصف الى ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا للمعالجة، كما نقل عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ ثلاث ​اصابات​ اخرى عرف منهم احمد ش. 28 عاما وقد حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث".

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