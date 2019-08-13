مصلحة الأبحاث: النفايات تحت الشمس مع حرارة مرتفعة تصبح مصدر تلوث جرثومي خطير جدا

نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية إلى أن "​النفايات​ التي تبقى تحت أشعة ​الشمس​ مع حرارة مرتفعة تتخمر وينتج عنها عصارة قد تحتوي على جراثيم يتراوح عددها بالعينة بين 200.000 و20.000.000.000.000.000.000.000، أي أنها تصبح مصدر تلوث جرثومي خطير جدا، ذلك عدا عن المعادن الثقيلة مثل الزئبق Hg والرصاص Pb وغيرها"، مشيرةً إلى أن "هذه النتائج نتيجة تحاليل قامت بها المصلحة سابقا".

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