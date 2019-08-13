LBC: بيلينغسلي أكد للحريري ارتياحه لسياسة مصرف لبنان وما تقوم به المصارف اللبنانية

كشفت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة الـ"LBC" أن "اللقاء مع مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ ​مارشال بيلينغسلي​ كان جيدا وأبدى المسؤول الأميركي ارتياحه ل​سياسة​ ​مصرف لبنان​ وما تقوم به ​المصارف اللبنانية​".

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