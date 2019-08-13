مسؤول عراقي سابق لمح إلى هجوم إسرائيلي استهدف معسكر الصقر ببغداد

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن "الأسلحة التي تفجرت أمس في معسكر الصقر جنوبي بغداد تابعة لإيران، وأن إسرائيل ضربتها بوشاية عراقية خائنة"، مشيراً إلى أنه "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن الأسلحة التي أحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".
ولفت إلى "إننا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة".
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