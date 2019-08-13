مسؤول عراقي سابق لمح إلى هجوم إسرائيلي استهدف معسكر الصقر ببغداد

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن "الأسلحة التي تفجرت أمس في معسكر الصقر جنوبي ​بغداد​ تابعة ل​إيران​، وأن ​إسرائيل​ ضربتها بوشاية عراقية خائنة"، مشيراً إلى أنه "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن الأسلحة التي أحرقت غير عادية ولا تستعملها ​القوات العراقية​ ولا حتى ​الحشد الشعبي​".

ولفت إلى "إننا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة".