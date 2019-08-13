هل يحول ميسي دون انتقال نايمار إلى ريال مدريد؟

وكالة “إيفي” EFE

كشفت تقارير إخبارية أن الصراع المشتعل بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات المهاجم نيمار دا سيلفا دخل منحنى جديدًا بعد اتصال أجراه، ليونيل ميسي، لاعب وقائد البلوجرانا، بصديقه البرازيلي لإقناعه بعدم الانتقال لصفوف “الملكي” والعودة إلى الفريق الكتالوني.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع نيمار، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعدما وصل إلى طريق مسدود مع إدارة النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية الثلاثاء أن البرغوث لا يرغب في انتقال صديقه لصفوف الغريم الأزلي، ولهذا قام بالاتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة ورفض العرض السخي الذي قدمه للريال للحصول على خدماته.

ويحظى ميسي، قائد برشلونة، بعلاقة قوية مع نيمار، الذي شكل معه ثلاثي الرعب إلى جانب الأوروجواياني لويس سواريز، ليتوجوا مع برشلونة بالثلاثية التاريخية الثانية له في عام 2015.

Advertisements

ويسعى ريال مدريد لخطف نيمار، وسط حالة من تراجع معدلات لاعبيه التهديفية وتقديمه لفترة إعداد هي الأسوأ له بين فرق الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل.

من جانبها نشرت الصحيفة الرياضية نتائج استطلاع للرأي بخصوص النادي الذي سينتقل إليه نيمار، أظهر ثقة 62% من المشاركين في عودته لبرشلونة، مقابل 25% يرون بأنه سيقتنع بالعرض المدريدي، بينما راهن 13% منهم على بقائه في صفوف بي إس جي.

وغاب نيمار (27 عامًا)، عن أولى مباريات بي إس جي بالدوري أمام نيم أوليمبك والتي انتهت بثلاثية نظيفة لأصحاب ملعب حديقة الأمراء، وتعرض لصيحات استهجان من الجماهير التي طالبته بالرحيل.

يشار إلى أن نيمار كان يرتدي قميص برشلونة قبل مغادرته صفوفه في أغسطس / آب 2017، متوجهًا نحو باريس مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.