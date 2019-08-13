ترامب: الصين تنشر قوات على حدود هونغ كونغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاستخبارات الأميركية حذرت من أن الصين ترسل قوات إلى حدود هونغ كونغ وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكتب على تويتر "أبلغتنا استخباراتنا بأن الحكومة الصينية ترسل قوات إلى الحدود مع هونغ كونغ. يجب أن يبقى الجميع هادئون وسالمون".