"الإخوان": 60 ألفا بالسجون المصرية منذ مجرزتَي رابعة والنهضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول، مساء اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 60 ألفا باتوا في السجون، منذ فضّ اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/ أغسطس 2013، والذي راح ضحيته المئات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

الأمين العام للجماعة، محمود حسين (الأناضول)

وذكر حسين‎، في مؤتمر لإحياء الذكرى السادسة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة؛ اللذين كانا يطالبان بعودة شرعية الرئيس الراحل، محمد مرسي، فور إطاحة الجيش به من الحكم، عقب عام من توليه الرئاسة، أن "رابعة والنهضة مجزرة شهدتها مصر في تاريخها الحديث ضد مواطنينَ عزل خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأوضح حسين أنه منذ الفض الأمني حدث من السلطات بمصر "عمليات تنكيل واسعة"، بينها محاكمات "ملفقة (...) والزج باكثر من 60 ألفا (في السجون)"، معربًا عن أسفه أنه "لم يحدث أي تحرك فعلي من الأمم المتحدة تجاه المتورطين في تلك الأحداث، وسط مكافآت للجناة".

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وتساءَل: "أي فجور في الخصومة السياسية وأي بشاعة في الانتقام تلك؟"، لافتا إلى أن الذكرى تأتي بعد وقت قصير من وفاة محمد مرسي، أثناء محاكمته في 17 حزيران/ يوينو الماضي، واصفا إياه بأنه "شهيد".

وبيّن أن الجماعة "لن تتوقف عن فتح تحقيق دولي يكشف ملابسات الوفاة".

وتوقع أمين عام الجماعة، ألا يستقر النظام المصري الحالي، في ظل أجواء تراجع "اقتصادي وسياسي واجتماعي".