الجيش الليبي: المليشيات خرقت "هدنة الأضحى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أن المليشيات الإرهابية خرقت الهدنة المعلنة بإطلاقها قذائف تجاه سوق الجمعة.

وقال العميد خالد المحجوب، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، في مداخلة تلفزيونية، إن قوات الجيش أنهكت المليشيات الإرهابية عسكرياً وأضعفت قواتهم الجوية.

كانت البعثة الأممية في ليبيا اقترحت، الخميس، هدنة إنسانية، ودعت كل الأطراف في ليبيا إلى قبولها؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من صباح يوم العيد.

ووافقت حكومة فايز السراج شكلياً على الهدنة، عاجزة عن فرض التزامها على عدد من المليشيات التابعة لها داخل طرابلس ومصراتة.

Advertisements





والإثنين، رحبت دول الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالإعلان عن الهدنة في ليبيا خلال فترة عيد الأضحى، في استجابة إلى دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن الدولي.

ودعت الدول الخمس، في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فعال في جميع أنحاء ليبيا.

وأعربت عن استعدادها لدعم بعثة الأمم المتحدة في مراقبة التقيد بالهدنة ومعالجة أي محاولة لخرقها.