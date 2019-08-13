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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/8/13 09:55 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
قالت روسيا، الثلاثاء، إنها تتقدم كثيرا على الولايات المتحدة في تطوير صواريخ تعمل بالطاقة النووية على الرغم من الاختبار الفاشل الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاخر بالتفوق الأمريكي في هذا المجال.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله ردا على تغريدة ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قال أكثر من مرة إن التطورات الروسية في هذا المجال تفوق المستوى الذي وصلت إليه دول أخرى وهي فريدة من نوعها".
وتابع قائلا إن مسؤولين أمريكيين قالوا أكثر من مرة في الماضي إن الجيش الأمريكي يعمل على مثل تلك البرامج، ولذلك فإن تصريح ترامب لم يقدم أي معلومة جديدة.
وكان انفجار قد وقع يوم 8 أغسطس/آب الجاري في إقليم أرخانجيلسك بشمال غربي روسيا ما أسفر عن مقتل 5 من علماء الذرة الروس خلال اختبار محرك صاروخي باستخدام "مصادر طاقة نظائرية" على منصة بحرية في البحر الأبيض.
وكتب ترامب في وقت لاحق تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة "تتعلم كثيرا من الانفجار الصاروخي الفاشل في روسيا".
وقال ترامب "الانفجار أصاب الروس بالقلق بشأن الهواء حول المنشأة وإلى أبعد من ذلك" مضيفا "لدينا تكنولوجيا مماثلة ولكن أكثر تقدما".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين ردا على ترامب: قدرتنا النووية فريدة من نوعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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