استطلاع: البريطانيون يؤيدون جونسون بشأن بريكست

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، الإثنين، أن البريطانيين سيؤيدون استخدام رئيس الوزراء بوريس جونسون أي وسيلة لتنفيذ انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عمن سيعارضونه في ذلك.

ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل وبرغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.

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ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54% ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي "بوريس (جونسون) يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك".

وأظهر الاستطلاع أن 46% عارضوا هذا التصريح، واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركا وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.

وإذا لم يستبعد الاستطلاع من لم يقرروا بعد فستصبح النتيجة موافقة 44% ورفض 37% و19% لم يحسموا قرارهم.