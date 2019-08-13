مصر: هدنة الأضحى في ليبيا خطوة نحو حل الأزمة

أشادت مصر بالهدنة الإنسانية التي وافقت عليها الأطراف الليبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنها خطوة على الطريق الصحيح نحو بناء الثقة بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة يعيد الاستقرار إلى ليبيا.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، إنه يتعين البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وعلى رأسها عدالة توزيع الموارد والشفافية في إنفاقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية وحل المليشيات المسلحة على النحو الوارد في الاتفاق السياسي.

وأضاف، في بيان، أن مصر تناشد الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح، للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن، مندداً بالتفجير الإرهابي الأخير في بنغازي.

وشدد حافظ على أهمية إعلان الأطراف الليبية رفضها التدخلات الخارجية، والانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة، والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.

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وأكد أن بلاده تؤمن بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبياً خالصاً يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة، وأحدثها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي.

ودعا حافظ البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ جميع عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

والسبت، أعلن الجيش الليبي قبول إعلان هدنة عسكرية في تخوم العاصمة طرابلس تستمر لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري: "القائد العام أصدر قرار وقف العمليات العسكرية في تخوم العاصمة طرابلس بدءاً من الساعة الـ3 ظهر السبت إلى الثالثة ظهر الإثنين".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا اقترحت، الخميس، هدنة إنسانية ودعت كل الأطراف في ليبيا إلى قبولها بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ من صباح يوم العيد، ووافقت حكومة السراج شكلياً بينما لم تستطع فرض التزامها على عدد من المليشيات التابعة لها داخل طرابلس ومصراتة.