"مسام" السعودي ينتزع 965 لغما حوثيا باليمن خلال أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مركز "مسام" السعودي، الثلاثاء، انتزاع 965 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال الأسبوع الثاني من أغسطس/آب الجاري في عدد من المحافظات اليمنية.

وذكر "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الألغام التي انتزعها كانت عبارة عن 15 لغماً مضادة للأفراد و458 لغماً مضادة للدبابات.

كما شملت الكمية، انتزاع 490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، وفقا للبيان.

وأشار "مسام" إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، بلغ 80,951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

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ولفت البيان إلى أن المليشيا حاولت إخفاء تلك الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

ووفقا لتقارير حقوقية، فقد زرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أكثر من مليون لغم، في كمية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.