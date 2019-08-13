الهند تعلن تخفيف القيود على كشمير تدريجيا

أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، أنها ترفع "تدريجياً" القيود المفروضة على إقليم كشمير، بعد أن قطعت خطوط الهاتف وخدمة الإنترنت أكثر من أسبوع، لتجنب انقلاب محتمل في هذه المنطقة التي أُلغي فيها الحكم الذاتي.

وكتب متحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة أن القيود "يتم تخفيفها بشكل تدريجي" في إقليم جامو وكشمير؛ حيث قُطعت كل وسائل التواصل وفُرض حظر تجوّل في الرابع من أغسطس/آب، قبل الإعلان في اليوم التالي إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة.

وأعيدت الاتصالات العادية في منطقة جامو، وهي قسم من إقليم جامو وكشمير يُعتبر أكثر هدوءاً بعد "تقييم أجرته السلطات المختصة"، وفق ما صرح به المتحدث.



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وأكد المتحدث أن خدمات الرعاية الطبية مؤمنة "دون أي مشكلة" وأن المستشفيات تزود بالأدوية.





وأضاف أن الطريق الرئيسي في المنطقة "لا يزال سالكاً بشكل طبيعي" مع حوالي مئة شاحنة ثقيلة تنقل يومياً الوقود ومنتجات أخرى أساسية.

وفي وقت سابق، صرح المدعي العام أمام المحكمة العليا أن "الوضع في جامو وكشمير يُعاد تقييمه يومياً" وأن هناك "مؤشرات تحسّن". وكانت المحكمة العليا تدرس شكوى قدمها ناشط سياسي ضد إجراء قطع الاتصالات المفروض على كشمير.