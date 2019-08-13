نيمار يفصل ميلان عن ثنائي ريال مدريد

يفصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي ميلان الإيطالي عن التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز أو فرانشيسكو إيسكو، لاعبي ريال مدريد الإسباني.

ميلان يرغب في التعاقد مع لاعب جديد في مركز نصف الملعب لينافس بقوة على التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فشله في تحقيق هذا الأمر خلال الموسم الماضي.

وحاول "الروسونيري" إقناع ريال مدريد بالاستغناء عن خدمات لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، إلا أن نادي العاصمة الإسبانية رفض الاستغناء عن اللاعب.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن نادي ميلان اتجه إلى الثنائي رودريجيز وإيسكو للتعاقد مع أحدهما في الصيف الجاري بعد الفشل في التعاقد مع مودريتش.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في التخلص من اللاعب الكولومبي العائد لتوه من إعارة استمرت لموسمين في بايرن ميونيخ الألماني، حيث لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ويعد موقف إيسكو مخالفا لرودريجيز، حيث كان المدرب الفرنسي معتمدا عليه بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى مع ريال مدريد.

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وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكون مكلفة لخزائن النادي الإيطالي، الذي يعاني من مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، وهو ما سيجعله مضطرا لبيع أحد نجومه.

وسيكون الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما هو الضحية، خاصة في ظل اهتمام نادي باريس سان جيرمان الكبير بالحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن.

نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن بديل للإيطالي جيانلويجي بوفون الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر.

إلا أن النادي الفرنسي هو الآخر سيكون في حاجة إلى توفير مصدر دخل للصفقة، في ظل تهديده بمخالفة لوائح اللعب المالي النظيف أيضا.

وسيكون مصدر الدخل الذي ينتظره باريس سان جيرمان هو بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالحصول على خدماته.

ويفضل باريس سان جيرمان الحصول على مقابل مادي فقط نظير الصفقة، إلا أن الناديين يعرضان صفقات تبادلية، في ظل ارتفاع المقابل المادي المتوقع طلبه من النادي الفرنسي للاستغناء عن اللاعب.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني في ذلك الحين.