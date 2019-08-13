ترامب: "موسم الكريسماس" كان عاملا في قرار تأجيل فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر كانون الأول لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف ترامب قائلا للصحفيين ”نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس“.