قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر كانون الأول لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.
وأضاف ترامب قائلا للصحفيين ”نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس“.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: "موسم الكريسماس" كان عاملا في قرار تأجيل فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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