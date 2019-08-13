الان تتابع ترامب: الجيش الصيني ينتشر على الحدود مع هونغ كونغ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:26 م, 13 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش الصيني ينتشر على الحدود مع هونغ كونغ ويدعو إلى الهدوء.

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