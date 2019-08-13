شكرا لقرائتكم "الكريسماس" ينقذ منتجات الصين من رسوم ترمب "مؤقتاً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأميركيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف ترمب قائلا للصحفايين: "نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس".

وقال الرئيس الأميركي إن محادثات التجارة مع الصين "مثمرة للغاية" بعد محادثات هاتفية بين المفاوضين الأميركيين والصينيين.

وأضاف "أجرينا محادثات جيدة جدا مع الصين"، واصفا المحادثات بأنها "مثمرة للغاية".