وزير إسرائيلي: لتغيير الوضع القائم في القدس ليتمكن اليهود من أداء طقوسهم

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، إلى "تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي"، مشيراً إلى "إنني أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الستاتيكو السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل".
ولفت إلى أنه "يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا. ولكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة".
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