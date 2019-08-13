وزير إسرائيلي: لتغيير الوضع القائم في القدس ليتمكن اليهود من أداء طقوسهم

دعا وزير ​الأمن الداخلي​ الإسرائيلي، غلعاد إردان، إلى "تغيير الوضع القائم في ​مدينة القدس​ ليتمكن المستوطنون ​اليهود​ من أداء طقوس تلمودية في ​الحرم القدسي​"، مشيراً إلى "إنني أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الستاتيكو السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في ​المستقبل​ أيضا من ​الصلاة​ في ​جبل الهيكل​".

ولفت إلى أنه "يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا. ولكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة".