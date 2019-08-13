مصادر LBC: الأميركيون سمعوا من باسيل أن لا خطة لتغيير الطائف ولا محاصرة جنبلاط

أكدت مصادر قناة "LBC" ان "الأميركيون سمعوا من رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ أن لا خطة لتغيير ​الطائف​ ولا محاصرة رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​"، مشيرةً الى أن "جنبلاط أراد التقرب من "​حزب الله​" بعد القطيعة بينهما على خلفية مواقف جنلاط".

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