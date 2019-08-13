جهانغيري: الحكومة الأميركية تريد انهيار الاقتصاد الإيراني من خلال فرض العقوبات

اعتبر نائب الرئيس الإيراني ​اسحاق جهانغيري​ أن "​الحكومة الأميركية​ تريد انهيار ​الاقتصاد​ الإيراني من خلال فرض العقوبات"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ فشلت في تحقيق هدفها حتى الآن بعد انقضاء أكثر من عام على العقوبات"، لافتاً إلى أن "اقتصادنا واجه صدمة كبيرة في الفترة الماضية بسبب العقوبات وبسبب سياساتنا الاقتصادية الخاطئة".

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