الارصاد الجوية: النشاط الإشعاعي تخطى المستوى المعتاد جراء الانفجار في روسيا

أعلنت وكالة الارصاد الجوية الروسية ان النشاط الاشعاعي بعد الانفجار الذي حصل الخميس في قاعدة تجارب ​الصواريخ​ في ​الشمال​ الروسي، تجاوز 16 مرة المستوى المعتاد، من دون ان يشكل مع ذلك خطرا على ​الصحة​.

يذكر ان في الثامن من آب 2019 ظهرا، اي بعد الانفجار بالضبط، "سجلت ستة من اجهزة الاستشعار الثمانية في مدينة سفرودفينسك تجاوزات لقوة الاشعاع، أربع مرات الى 16 مرة أعلى من المعتاد"، كما ذكرت روسغيدرومت في بيان.