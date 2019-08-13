خامنئي: نشيد بصمود الشعبي اليمني مقابل العدوان الغاشم

أشاد قائد الثورة الإسلامية الايرانية علي خامنئي خلال استقباله وفدا من الحوثيين برئاسة المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام بـ"صمود الشعبي اليمني مقابل العدوان الغاشم"، مؤكداً أن "السعودية والامارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف امام هذه المؤامرة"، مشيراً إلى أن "الشعب اليمني أثبت على مدى السنوات الخمس الماضية أن مستقبلاً جيداً سيكون بانتظاره وسيشكل حكومة قوية".
من جهته، سلم رئيس الوفدمحمد عبد السلام، المرشد الإيراني رسالة من زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.
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