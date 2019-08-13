الداخلية الإيطالية: ليبيا وافقت على إنزال 200 مهاجر غير شرعي في طرابلس

أفادت ​وزارة الداخلية الايطالية​ بان "سفينة البحث والانقاذ "أوشن فايكينغ" نالت موافقة ​خفر السواحل الليبي​ لإنزال أكثر من 200 مهاجر في ميناء ​طرابلس​"، مشيرةً إلى أن "​السفينة​ غير الحكومية، التي تديرها منظمتا "إس أو إس ميديتراني" و"أطباء بلا حدود" هي من تقدمت بالطلب للسلطات الليبية من أجل إنزال أولئك ​المهاجرين​ غير النظاميين والذين أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي".

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