الرهبانية اللبنانية المارونية عينت إيلي سعادة مديرا عاما للمدرسة المركزية

عيّنت السلطة في ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ الأب الدكتور إيلي سعادة مديرًا عامًا للمدرسة المركزية.

يذكر أن الأب سعادة من مواليد بلدة ​ميروبا​ 19 تشرين الثاني 1980، نال شهادة دراسات معمّقة في اللاهوت والفلسفة من جامعة الرّوح ​القدس​ – ​الكسليك​ عام 2008، نال من الجامعة الكاثوليكية في ​واشنطن​ شهادة علوم فلسفيّة و​مهارات​ في تدريب ​اللغة​ الإنكليزيّة وقد حصل على ماجيستير في فنّ الفلسفة من جامعة VILLANOVA في ولاية Pennsylvania عام 2011.

كما نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة Villanova في ولاية Pennsylvania عام 2016 ونال شهادة ماجيستير في ​العلوم​ التربويّة والإداريّة عام 2018 من جامعة Barry في ميامي / ​فلوريدا​. ويتقن العديد من اللغات أبرزها: العربيّة، الفرنسيّة، الإنكليزيّة والإسبانيّة وغيرها

إلى جانب هذا التّحصيل الجامعيّ العالي، مارس التّعليم في جامعات ​أميركا​ (Saint John Vianney College Seminary وVillanova University) وأفرد المزيد من الوقت في خدمة الرعيّة المارونيّة.