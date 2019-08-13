سقلاوي: مساهمات الريجي في دعم الخزينة بلغت 6 مليار دولار منذ العام 1994

اشار المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ​ناصيف سقلاوي​ إلى ان "الريجي هي من تمنح التراخيص للمزارعين وتقوم بتنظيم دورات ارشادية لمواكبة عملية تحسين الزراعة".

وفي حديث تلفزيوني أوضح سقلاوي أنه "عندما تم انشاء الاحتكار كان هناك 3 اهداف وهي تأمين الاستقرار في المناطق الريفية وايجاد فرص عمل في ​المصانع​ التي تم تأسيسها، بالاضافة الى خلق مورد مالي للخزينة"، مشيرا الى ان "الريجي اضافت هدفا رابعا في البعد التنموي من خلال دعم البلديات عبر المشاريع الإنمائية".

وأكد سقلاوي أن "الريجي نجحت في دعم المزارع لا سيما في فترة ​الاحتلال الاسرائيلي​ ل​جنوب لبنان​"، مشيرا الى ان "مساهمات الريجي في دعم الخزينة منذ العام 1994 بلغت حوالي 6 مليار ​دولار​"، مضيفا:"في العام 2018 بلغت عائدات الريجي 500 مليار ليرة ونتوقع في العام 2019 ان تبلغ 600 مليار ليرة"، لافتا الى ان "هناك 25 الف عائلة تعمل في زراعة التبغ".