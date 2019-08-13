أكدت مصادر قناة "LBC" أنه "بعد حادثة قبرشمون طالب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بضمانات للقبول بالمجلس العدلي اضافة الى اعادة تصحيح العلاقات مع حزب الله".
وأشارت المصادر الى أن "حزب الله أصر على انه ليس جزءا من المشكلة ولا يرغب ان يكون جزءا من حلها".
ولفتت المصادر الى أن "حزب الله يرفض زجه بالحديث عن تفاهمات وتعيينات وحصص"، مشيرةً الى أن "هذا الموضوع يبحث مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: حزب الله أصر على انه ليس جزءا من مشكلة حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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