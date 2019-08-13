شربل: الحاجة اهم بالنسبة للاجهزة الأمنية من أي مؤسسة أخرى

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني له أنه "كل سنة يخرج بين عناصر ورتباء من ​قوى الأمن الداخلي​ بين 200 الى 300 عنصر"، مشيراً الى أنه "​وزارة الداخلية​ اغلقت بعض مراكزها"، لافتاً الى أن "الحاجة اهم بالنسبة للاجهزة الأمنية من أي مؤسسة أخرى".

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