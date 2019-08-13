ميقاتي اتصل بخير متمنيا الاسراع في ترتيبات إعادة جثمان فشيخ

اتصل رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​، بالأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​، متمنيا "الاسراع في الترتيبات اللازمة لاعادة جثمان الشاب حسين فشيخ الذي توفي في ​غينيا​ في اثناء محاولته انقاذ شخصين من الغرق".

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