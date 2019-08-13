سفير لبنان في غينيا: من المفترض وصول جثمان حسين فشيخ إلى لبنان خلال 48 ساعة

أوضح سفير ​لبنان​ في ​غينيا​ فادي الزين في حديث تلفزيوني أن "أهالي القرى المجاورة للنهر الذي غرق فيه حسين فشيخ عثرت على جثته على ضفه النهر"، مشيراً إلى أنه "بتوجيهات من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ تتم بعثة لبنان في غينيا كل الاجاراءت المتصلة نثقل جثان حسين إلى لبنان ومن المفترض وصول الجثمان إلى لبنان خلال 48 ساعة".

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