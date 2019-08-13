اندلاع حريق في خراج راسمسقا والدفاع المدني يعمل على اخماده

إندلع حريق كبير في خراج بلدة راسمسقا قرب مدرسة اليسوعية حيث اتى على مساحة كبيرة من اشجار الزيتون والسنديان وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده.
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